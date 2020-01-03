Израиль перевел армию в повышенную готовность после убийства иранского генерала. Фото: Фокус

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В Израиле экстренно созвали совещание с руководителями спецслужб и армии после того, как в результате американского ракетного удара в Багдаде погиб руководитель спецподразделения «Кудс», генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Армия Израиля уже переведена в повышенную готовность на северных границах. Страна ожидает любые действия со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в Тwitter.

Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани, — говорится в сообщении.

Напомним, армия США по приказу президента Дональда Трампа провели атаку в аэропорту Багадада и убила иранского генерала Касема Сулеймани. Этого человека называли одним из самых влиятельных в Иране — он руководил военными операциями страны на Ближнем Востоке. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями в защиту американских служащих».