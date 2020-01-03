Убивство генерала Сулеймані: США ліквідували військового, який порадив Путіну сценарій війни в Сирії, фото — Reuters

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Військово-повітряні сили США під час нічної атаки в аеропорту Багдада, ліквідували іранського військового, який порадив Путіну сценарій війни в Сирії.

Генерал Касем Сулеймані часто відвідував Москву, наприклад, минулої зими він щонайменше двічі побував у Росії, повідомляє Reuters.

Саме Сулеймані нібито переконав Кремль почати військову операцію на території Сирії. Він у 2015 році описав Москві сценарій війни. Це могло статися під час першого його візиту до Москви. Тоді Сулеймані зустрічався з Володимиром Путіним та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Влітку того року росіяни спрямували свої військові кораблі через Босфор і 9 вересня оголосили про участь в сирійському конфлікті.

Reuters повідомляє, що достеменно відомо про чотири поїздки іранського секретного спеціаліста до Москви. Вони нібито відбулися наприкінці липня, початку серпня, у грудні 2015 року, а також в середині квітня 2016 року. Про це агентство дізналося від джерел в американських спецслужбах та уряді Ірану.

Про поїздки Сулеймані минулої зими повідомили іранське агентство Fars та американський канал Fox News.

Нагадаємо, що генерал Сулеймані був убитий за вказівкою президента США Трампа в п’ятницю, 3 січня, під час операції, здійсненої вертольотами США поблизу аеропорту в Багдаді. Під час операції загинули 10 осіб, в тому числі заступник генерального секретаря «Хезболли» Наїм Касим, заступник командувача «аль-Хашд аш-Шааб Абу Махді аль-Мохандес». Загиблі виїжджали на двох автомобілях з аеропорту Багдада.

В Ірані шоковані атакою в аеропорту Багдада. Керівник МЗС Мохаммад Джавад Заріф заявив, що вбивство Сулеймані є актом міжнародного тероризму США, і порушенням суверенітету Іраку.