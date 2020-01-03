У мережу злили розмову Труби й Удовиченка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n131584-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-opryludneno-zapys-rozmovy-pro-tysk-na-gontarevu.html

Ракурс

Касетний скандал за участі Романа Труби, вже колишнього керівника Державного бюро розслідувань, набирає обертів.

В інтернеті опублікували нову розмову, в якій йдеться про обшуки в будинку і на різних підприємствах колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Співрозмовником Труби, ймовірно, виступає керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Запис з’явилася 3 січня в Telegram-каналі «Трубу прорвало».

Зазначається, що розмова відбулася 5 вересня 2019 року. Під час розмови голос, схожий на голос Удовиченка, розповідає Трубі «команди» по Гонтаревій. Йшлося про необхідність провести обшуки на різних підприємствах і вдома в Гонтаревої.

Ми ж отримали обшуки у справі про Гонтаревої, там де заява Вані була. Там «Укроборонпром», підприємства-суб'єкти господарювання, які підпадають під контракти. І місце проживання Гонтаревої — там більше таке — тактико-психологічний… Я поставив питання оперативного супроводу. Він мене набрав і сказав, що Б.А. на місці і все забезпечить, і попросив, щоб ви набрали, — цитує канал Удовиченка.

Нагадаємо, у листопаді директор Державного бюро розслідувань Роман Труба визнав, що голос на опублікованих у мережі аудіозаписах схожий на його. При цьому очільник ДБР заявив, що записи можуть бути скомпільовані.