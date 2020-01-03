Екологія: у Німеччині задля довкілля зменшили ціну квитків на залізниці, фото — "Ракурс"

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Німецькі залізниці заявили про зниження з 1 січня цін всіх квитків на магістральні поїзда на 10%. Нововведення викликане зменшенням з 2020 року податку на додану вартість з 19% до 7% для квитків на відстань понад 50 км.

До такого кроку вдалися вперше за 17 років, повідомляє The Guardian. Метою є стимулювання поїздок в поїздах як найбільш екологічному виді транспорту. У той же час збори з авіапасажирів будуть постійно підвищуватися.

Зниження цін поширюється на будь-які разові квитки по країні — як на дорогий повний тариф, так і на квитки Sparpreis, які купуються наперед. Крім того, у поїздах компанії Deutsche Bahn також знижують ціни на транспортування велосипедів.

Мінімальний доступний тариф магістральних поїздів на відстані понад 50 км з 1 січня зменшився з 19,9 до 17,9 євро. Ця ціна доступна для коротких переїздів на 1−2 години, але при покупці за кілька тижнів або місяців її можна знайти і для поїздок через всю країну, які за стандартним квитком можуть коштувати і 150 євро. Щоправда, це ціна зазвичай на поїзди, що прямують рано вранці або пізно ввечері, і користуються малим попитом.

Компенсувати збитки бюджету від зменшення податку німецька влада має намір за рахунок авіапасажирів. У країні щорічно будуть істотно підвищувати збори з кожного авіаквитка, щоб стимулювати відмову від коротких перельотів на користь більш екологічних поїздів.

У Deutsche Bahn вважають, що зниження цін допоможе компанії отримати додатково 5 млн пасажирів у 2020 році.

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