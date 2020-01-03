У МОЗ розповіли, які зміни чекають на українську медицину цьогоріч / Фото: МОЗ у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n131583-u-moz-rozpovily-yaki-zminy-chekaut-na-ukrayinsku-medycynu-cogorich.html

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Міністерство охорони здоров’я 3 січня анонсувало запуск програми медичних гарантій, яка офіційно запрацює з 1 квітня. Ця програма містить шість видів надання допомоги: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну, медичну реабілітацію, а також програму відшкодування ліків «Доступні ліки».

Окрім цього, як повідомляє прес-служба МОЗ, у 2020 році продовжиться розвиток систем екстреної медичної допомоги, трансплантації, а у сфері громадського здоров’я особливу увагу приділять боротьбі з тютюнопалінням, розвитку системи крові та профілактиці неінфекційних хвороб.

МОЗ працюватиме над зменшенням курців серед молоді через заборону «смачних» сигарет, запровадженням стандартизованої пачки тютюнової продукції та покращення звітності корпорацій, — йдеться у повідомленні.

Також у 2020 році профільне міністерство планує впроваджувати європейські стандарти та практики діяльності системи крові, що дозволить пацієнтам отримати якісні та безпечні компоненти донорської крові.

Окрім цього, у МОЗ пообіцяли забезпечити кожен пункт достатньою кількістю вакцин із збереженням холодового ланцюга.

Також цьогоріч лікар первинки отримає доступ до електронної медичної карти кожного з пацієнтів, з яким підписана декларація. Таким чином МОЗ продовжить процес відмови від паперових звітів та документів.

На розбудову сучасної системи екстреної медичної допомоги в держбюджеті закладено 922 млн грн. На ці кошти планують придбати нові автомобілі для 19 областей та навчати працівників екстреної медичної допомоги, а також ще на 1 млрд грн облаштувати 25 приймальних відділень у лікарнях.