В Минздраве рассказали об изменениях в украинской медицине в 2020 году / Фото: Минздрав в Фейсбук

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Министерство здравоохранения 3 января анонсировало запуск программы медицинских гарантий, которая официально заработает с 1 апреля. Эта программа включает шесть видов оказания помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную, медицинскую реабилитацию, а также программу возмещения препаратов «Доступные лекарства».

Кроме этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, в 2020 году продолжится развитие систем экстренной медицинской помощи, трансплантации, а в сфере общественного здоровья особое внимание уделят борьбе с табакокурением, развитию системы крови и профилактике неинфекционных болезней.

Минздрав продолжит работать над уменьшением курильщиков среди молодежи путем запрета «вкусных» сигарет, введением стандартизированной пачки табачной продукции и улучшения отчетности корпораций, — говорится в сообщении.

Также в 2020 году профильное министерство планирует внедрять европейские стандарты и практики деятельности системы крови, что позволит пациентам получить качественные и безопасные компоненты донорской крови.

Кроме этого, в Минздраве пообещали обеспечить каждый пункт достаточным количеством вакцин с сохранением холодовой цепи.

Также в этом году врач первички получит доступ к электронной медицинской карте каждого пациента, с которым у него подписана декларация. Таким образом МЗ продолжит процесс отказа от бумажных отчетов и документов.

На развитие современной системы экстренной медицинской помощи в госбюджете заложено 922 млн грн. На эти средства планируется приобрести новые автомобили для 19 областей и обучать работников экстренной медицинской помощи, а также еще на 1 млрд грн уйдет на обустройство 25-ти приемных отделений в больницах.

Напомним, 1 января сообщалось, что Кабмин установил цены на трансплантацию органов.