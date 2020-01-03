Экология: в Германии снизили цены на железной дороге, чтобы помочь чистому транспорту, фото — "Ракурс"

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Немецкие железные дороги заявили о снижении с 1 января цен на все билеты в магистральных поездах на 10%. Нововведение вызвано уменьшением с 2020 года налога на добавленную стоимость с 19% до 7% для билетов на расстояние более 50 км.

К такому шагу прибегли впервые за 17 лет, сообщает The Guardian. Целью новации является стимулирование поездок в поездах как наиболее экологическом виде транспорта. В то же время сборы с авиапассажиров будут постоянно повышаться.

Снижение цен распространяется на любые разовые билеты по стране — как на дорогой полный тариф, так и на билеты Sparpreis, которые покупаются заранее. Кроме того, в поездах компании Deutsche Bahn также снижают цены на транспортировку велосипедов.

Минимальный доступный тариф магистральных поездов на расстояния более 50 км с 1 января уменьшился с 19,9 до 17,9 евро. Эта цена доступна для коротких переездов на 1—2 часа, но при покупке поездки через несколько недель или месяцев ее можно найти и для поездок по всей стране (они по стандартному билету могут стоить и 150 евро). Правда, обычно это цена билета на поезда, следующие рано утром или поздно вечером, они пользуются малым спросом.

Компенсировать убытки бюджета от снижения налога немецкие власти намерены за счет авиапассажиров. В стране ежегодно будут существенно повышать сборы с каждого авиабилета, чтобы стимулировать отказ от коротких перелетов в пользу более экологичных поездов.

В Deutsche Bahn считают, что снижение цен поможет компании получить дополнительно 5 млн пассажиров в 2020 году.

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