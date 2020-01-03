В сеть слили разговор Трубы и Удовиченко. Фото:

https://racurs.ua/n131584-kassetnyy-skandal-s-uchastiem-truby-obnarodovana-zapis-razgovora-o-davlenii-na-gontarevu.html

Ракурс

Кассетный скандал с участием Романа Трубы, уже бывшего руководителя Государственного бюро расследований, набирает обороты.

В интернете опубликовали новую беседу, в которой речь идет об обысках в доме и на различных предприятиях бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Собеседником Трубы, вероятно, выступает руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Запись появилась 3 января в Telegram-канале «Трубу прорвало».

Отмечается, что разговор состоялся 5 сентября 2019 года. Во время разговора голос, похожий на голос Удовиченко, рассказывает Трубе «команды» по Гонтаревой. Речь шла о необходимости провести обыски на различных предприятиях и дома в Гонтаревой.

Мы же получили обыски по делу о Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там «Укроборонпром», предприятия-субъекты хозяйствования, подпадающие под контракты. И место жительства Гонтаревой — там больше такое — тактико-психологическое… Я задал вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б. А. на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали, — цитирует канал Удовиченко.

Напомним, в ноябре директор Государственного бюро расследований Роман Труба признал, что голос на опубликованных в сети аудиозаписях похож на его. При этом глава ГБР заявил, что записи могут быть скомпилированы.