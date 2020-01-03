Убийство генерала Сулеймани: США ликвидировали военного, который посоветовал Путину сценарий войны в Сирии, фото — Reuters

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Военно-воздушные силы США во время ночной атаки в аэропорту Багдада, ликвидировали иранского военного, который посоветовал Путину сценарий войны в Сирии.

Генерал Касем Сулеймани часто посещал Москву, например, прошлой зимой он как минимум дважды побывал в России, сообщает Reuters.

Именно Сулеймани якобы убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. Он в 2015 году описал российскому руководству сценарий войны. Это могло произойти во время первого его визита в Москву. Тогда Сулеймани встречался с Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Летом того года россияне направили свои военные корабли через Босфор и 9 сентября объявили об участии в сирийском конфликте.

Reuters сообщает, что достоверно известно о четырех поездки иранского секретного специалиста в Москву. Они якобы состоялись в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016 года. Об этом агентство узнало от источников в американских спецслужбах и правительстве Ирана.

О поездках Сулеймани прошлой зимой сообщили иранское агентство Fars и американский канал Fox News.

Напомним, что генерал Сулеймани был убит по указанию президента США Трампа в пятницу, 3 января, во время операции, проведенной вертолетами США вблизи аэропорта в Багдаде. Во время операции погибли 10 человек, в том числе заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касим, заместитель командующего аль-Хашд аш-Шааб Абу Махди аль-Мохандес. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В Иране шокированы атакой в ​​аэропорту Багдада. Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани является актом международного терроризма США и нарушением суверенитета Ирака.