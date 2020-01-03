Касетний скандал за участі Труби: як конкурс на посади в ДБР проходили потрібні люди / Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n131587-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-stalo-vidomo-yak-u-dbr-cherez-prozoryy-konkurs-potraplyaly.html

Ракурс

Касетний скандал за участі Романа Труби, колишнього керівника Державного бюро розслідувань (ДБР), знову нагадав про себе. Цього разу у Telegram-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено низку аудіозаписів розмов нібито Труби та колишнього прокурора Ігора Щербини щодо проведення конкурсу на посади слідчих у ДБР.

На записах, які, ймовірно, були зроблені у кабінеті екс-глави відомства, йдеться про необхідність надати правильні відповіді на конкурсні питання для трьох кандидатів. Зокрема, Щербина у числі цих кандидатів нібито називає, племінника екс-прокурора Серія Горбатюка, котрий займався розслідуванням справ Майдану, «сина СБУ-шника» та ще одного кандидата, якого Труба нібито «особисто обіцяв Анатолію Миколайовичу Ільїну».

Труба погоджується надати Щербині флешку з правильними відповідями.

Нагадаємо, восени 2018 року з’явився Telegram-канал «Трубу прорвало», на якому час від часу оприлюднюють нібито аудіозаписи розмов екс-глави Державного бюро розслідувань Роман Труба з низкою високопосадовців, працівників правоохоронних органів та чиновників. Ці записи, ймовірно, були зроблені в кабінеті екс-очільника Держбюро.

Також нагадаємо, що 2 грудня близького соратника Труби Щербину, якого називають його «правою рукою», спіймали на вимаганні хабара розміром 150 тис. дол.