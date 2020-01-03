Chrysler анонсував електромобіль майбутнього. Фото: flickr.com

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Автовиробник Chrysler (Крайслер) на технологічній виставці електроніки CES в покаже концепт хетчбека Airflow Vision.

Машина отримає преміальний дизайн, комфорт першого класу і нову концепцію користувальницького інтерфейсу для клієнтів, які ведуть активний спосіб життя. Кузов новинки візуально об'єднаний з колесами, дизайн яких нагадує ротор електродвигуна. В якості основного кольору екстер'єру обраний Arctic White, вторинного — синій Celestial Blue. Про це повідомляє Engadget.

Всередині салону встановлені чотири роздільних крісла, оббивка яких виготовлена з преміальної шкіри і замші. Підсвітка в салоні індивідуально налаштовується під кожного з пасажирів.

На передній панелі встановлені дисплеї, які демонструють нову концепцію інтерфейсу користувача, який групується й персоналізується в залежності від уподобань водія.

Нагадаємо, серійний електромобіль Taycan показала компанія Porsche. Виробництво цих спорткарів очікується у 2020 році.