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Chrysler анонсировал электромобиль будущего. Фото: flickr.com

Chrysler анонсировал электромобиль будущего с премиальным дизайном (ФОТО)

3 янв 2020, 11:52
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Автопроизводитель Chrysler (Крайслер) на технологической выставке электроники CES покажет концепт хэтчбека Airflow Vision.

Машина получит премиальный дизайн, комфорт первого класса и новую концепцию пользовательского интерфейса для клиентов, которые ведут активный образ жизни. Кузов новинки визуально объединен с колесами, дизайн которых напоминает ротор электродвигателя. В качестве основного цвета экстерьера выбран Arctic White, вторичного — синий Celestial Blue. Об этом сообщает Engadget.

Внутри салона установлены четыре раздельных кресла, обивка которых изготовлена из премиальной кожи и замши. Подсветка в салоне индивидуально настраивается под каждого из пассажиров.

На передней панели установлены дисплеи, которые демонстрируют новую концепцию интерфейса пользователя, группируется и персонализируется в зависимости от предпочтений водителя.

Chrysler анонсировал электромобиль будущего. Фото: Engadget

Chrysler анонсировал электромобиль будущего. Фото: Engadget

Chrysler анонсировал электромобиль будущего. Фото: Engadget

Напомним, серийный электромобиль Taycan показала компания Porsche. Производство этих спорткаров ожидается в 2020 году.

Источник: Ракурс


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