Кассетный скандал с участием Трубы: как конкурс на должности в ГБР проходили нужные люди / Фото: 5 канал

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Кассетный скандал с участием Романа Трубы, бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР), снова напомнил о себе. На этот раз в Telegram-канале «Трубу прорвало» был обнародован ряд аудиозаписей разговоров якобы Трубы и бывшего прокурора Игоря Щербины о проведении конкурса на должности следователей в ГБР.

На записях, которые, вероятно, были сделаны в кабинете экс-главы ведомства, говорится о необходимости предоставить правильные ответы на конкурсные вопросы для трех кандидатов. В частности, Щербина в числе этих кандидатов якобы упоминает, племянника экс-прокурора Сергея Горбатюка, который занимался расследованием дел Майдана, «сына СБУ-шника» и еще одного кандидата, которого Труба якобы «лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину».

Труба соглашается предоставить Щербине флешку с правильными ответами.

Напомним, осенью 2018 года появился Telegram-канал «Трубу прорвало», на котором время от времени обнародуют якобы аудиозаписи разговоров экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с рядом высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Эти записи, вероятно, были сделаны в кабинете экс-главы Госбюро.

Также напомним, что 2 декабря близкого соратника Трубы Щербину, которого называют его «правой рукой», поймали на вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долл.