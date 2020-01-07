Найдены карликовые галактики с «бродячими» черными дырами, фото: NASA

https://racurs.ua/n131710-naydeny-karlikovye-galaktiki-s-brodyachimi-chernymi-dyrami.html

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Карликовые галактики с «бродячими» черными дырами найдены учеными.

Эксперты из Государственного университета Монтаны рассказали, что за счет «слияния» объектов научное понимание таких массивных космических тел не очень четкое. Нам сайте вуза опубликованы результаты исследований.

Американские специалисты рассказали, что выявлено 13 карликовых галактик в радиусе миллиарда световых лет от Земли. Они почти не содержат черную дыру.

Карликовые галактики в 100 раз меньше, чем Млечный путь. Как заявляют американские ученые, такие массивные объекты в 400 тыс. раз превышают размер Солнца. Супермассивная черная дыра в центре нашей галактики, как отмечают астрофизики, имеет массу в 4,6 млрд раз больше, чем у Солнца.

Эми Рейнс из Государственного университета Монтаны рассказала, что за объектам наблюдали с помощью радиоастрономической обсерватории. Ученые зафиксировали, что были массивные черные дыры, которые поглощали материю вокруг себя. Половина массивных черных дыр в карликовых галактиках названа «бродячими», они размещены на окраинах своих звездных образований.

Ранее астрофизики заявили, что в космосе исчезли 100 звезд. Эксперты проанализировали звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах ХХ века.