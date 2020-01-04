За последние 70 лет в космосе исчезли 100 звезд - астрофизики, фото: NASA

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Ракурс

Исчезновение звезд в космосе зафиксировали ученые.

За последние 70 лет по неизвестным причинам исчезли около 100 звезд. Об этом сообщает Астрономический журнал.

Астрофизики проанализировали звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах ХХ века. Данные сравнили с изображениями наших дней. Выяснилось, что около 100 звезд просто исчезли.

Авторы исследования не знают причин этого процесса. Они выдвинули несколько предположений относительно такой аномалии. Исчезновение звезд, по мнению некоторых ученых, можно объяснить обычными природными явлениями. На это могло повлиять поглощение их черными дырами, а также неудачные перерождения в сверхновые звезды. В результате звезды могли изменить положение и удалиться.

Существуют и другие теории. Эксперты считают, что ни один из пропавших объектов не проявлял признаки перерождения ни в сверхновую, ни в нейтронную звезду. Пропавшие «звезды» могут быть реликтами технологически развитых цивилизаций. Результаты наблюдений помогут ученым больше узнать о формировании Вселенной.

Ранее астронавт NASA Кристина Кох показала фото Луны с борта МКС. Ей удалось наблюдать первый восход Луны в новом десятилетии.