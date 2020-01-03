Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Астронавт NASA показала фото Луны с борта МКС, фото: pixabay

Астронавт NASA показала фото Луны с борта МКС

3 янв 2020, 22:47
999

Изображение Луны зафиксировала астронавт NASA Кристина Кох.

Фото спутника Земли она сделала в космосе. Снимок опубликован в сервисе микроблогов Twitter.

Во время пребывания на Международной космической станции Кох наблюдала за объектом. Женщина решила продемонстрировать жителям Земли через иллюминатор МКС, как выглядит Луна на далеком расстоянии.

В подписи к фотографии астронавт отметила, что люди смогут увидеть первый восход Луны, который ей удалось наблюдать в новом десятилетии. По словам Кристины, это невероятное зрелище.

Астронавт NASA показала фото Луны с МКС, фото: Twitter / Astro_Christina

Кох установила в 2019 году рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. По состоянию на 28 декабря она провела на станции 289 дней. Ей удалось побить показатель Пегги Вистон, которая провела на МКС 288 дней.

Напомним, в марте Белый Дом заявил, что американские астронавты вернутся на Луну в ближайшие пять лет. NASA получило распоряжение по реализации этих планов от президента США Дональда Трампа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше