Астронавт NASA показала фото Місяця з борту МКС, фото: pixabay

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Ракурс

Зображення Місяця зафіксувала астронавт NASA Крістіна Кох.

Фото супутника Землі вона зробила у космосі. Знімок опубліковано в сервісі мікроблогів Twitter.

Під час перебування на Міжнародній космічній станції Кох спостерігала за об'єктом. Жінка вирішила продемонструвати жителям Землі через ілюмінатор МКС, як саме виглядає Місяць на далекій відстані.

У підписі до фотографії астронавт зазначила, що люди зможуть побачити перший схід Місяця, який їй вдалося спостерігати у новому десятилітті. За словами Крістіни, це неймовірне видовище.

Кох встановила у 2019 році рекорд за тривалістю перебування в космосі для жінок. Станом на 28 грудня вона провела на станції 289 днів. Їй вдалось побити показник Пеггі Вістон, яка провела на МКС 288 днів.

Нагадаємо, у березні Білий Дім заявив, що американські астронавти повернуться на Місяць у найближчі п’ять років. NASA отримало розпорядження щодо реалізації цих планів від президента США Дональда Трампа.