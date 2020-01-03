На Тернопільщині стався вибух у клубі, 8 дітей постраждали, фото: pexels

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Вибух у будівлі клубу зафіксовано у Підгаєцькому районі Тернопільської області.

Постраждали восьмеро дітей. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила подробиці.

Інцидент, як зазначають рятувальники, стався в селі Угринів. Вогонь у приміщенні розповсюдився на площі 30 кв. м.

Відомо, що діти брали участь у репетиції виступу різдвяного вертепу в клубі. Внаслідок вибуху восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років отримали опіки 1−2 ступеня. Їх доправили до реанімаційне відділення районної лікарні.

Представники екстрених служб та правоохоронці працюють на місці події. За попередньою версією, вибух стався через встановлення системи газопостачання. Напередодні до сільської ради газовики проводили газ. Будівля розташована поруч біля розважального закладу.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини вибуху. Після проведення відповідної перевірки поліція надасть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у вересні на заводі в Сумах прогримів вибух. Восьмеро людей отримали травми.