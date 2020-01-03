Суд заочно заарештував прем’єра часів Януковича Арбузова, фото: вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131614-sud-zaochno-zaareshtuvav-vice-premiera-chasiv-yanukovycha-arbuzova.html

Ракурс

Сергій Арбузов, віце-прем'єр часів президента Віктора Януковича, заочно відправлений під варту.

Відповідне рішення прийнято Вищим антикорупційним судом. Про це повідомляє прес-служба суду.

Інстанцією розглянуто клопотання Національного антикорупційного бюро. Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Арбузов перебуває у міжнародному розшуку. У випадку затримання колишнього чиновника його заарештують або оберуть м’якший запобіжний захід не пізніше 48 годин.

Досудове розслідування проти Арбузова почали у лютому 2016 року. Співробітники правоохоронних структур підозрюють його у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

У травні 2017-го ГПУ повідомила про підозру Арбузову. 31 січня 2018 року колишнього чиновника оголосили в розшук. У січні 2019 року досудове розслідування Генпрокуратура завершила.