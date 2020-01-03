Суд заочно арестовал премьера Януковича Арбузова, фото: википедия

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Ракурс

Сергей Арбузов, вице-премьер времен президента Виктора Януковича, заочно отправлен под стражу.

Соответствующее решение принято Высшим антикоррупционным судом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инстанцией рассмотрено ходатайство Национального антикоррупционного бюро. Суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Арбузов находится в международном розыске. В случае задержания бывшего чиновника его арестуют или выберут мягкую меру пресечения не позднее 48 часов.

Досудебное расследование против Арбузова начали в феврале 2016 года. Сотрудники правоохранительных структур подозревают его в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

В мае 2017 года ГПУ сообщила о подозрении Арбузову. 31 января 2018 года бывшего чиновника объявили в розыск. В января 2019 года досудебное расследование Генпрокуратура завершила.