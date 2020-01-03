После убийства иранского генерала США отправят на Ближний Восток еще 3 тыс. солдат - СМИ, фото: U.S. Navy

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Убийство иранского генерала Касема Сулеймани спровоцировало напряженность на Ближнем Востоке.

США готовы отправить в регион дополнительный контингент. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.

Всего планируется перебросить около 3 тыс. военнослужащих. Они служат в части сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Такой шаг администрации США — ответ на эскалацию напряжения в Ближневосточном регионе. Несколько стран привели в боевую готовность свои войска после убийства Сулеймани.

Как известно, 29 декабря военные США осуществили по базам иракского шиитского группировки «Катаиб Хизбалла» в Сирии и Ираке серию «точных оборонных ударов». Представителей формирования подозревают в атаке на американскую военную базу в Ираке 27 декабря. Тогда в результате нападения погиб один военный США.

Напомним, генерал Касем Сулеймани погиб третьего января, когда американцы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате также погибли минимум семь человек.