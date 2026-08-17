Дональд Трамп пригрозил ударами по Оману. Фото:

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Президент США Дональд Трамп пригрозив ударами по Оману.

Американський лідер заявив, що готовий завдати ударів по Оману, якщо країна стане на заваді Сполученим Штатам на тлі протистояння з Іраном навколо Ормузької протоки. Трамп зробив цю заяву на тлі закінчення терміну перемир’я між США та Іраном в телефонному інтерв’ю Fox News.

Якщо Оман стане нам на шляху, ми розбомбимо його вщент, — заявив він.

Глава Штатів зазначив, що у нього немає конкретних термінів для вирішення конфлікту з Іраном і він не поспішає його вирішувати. Також наголосив, що продовжується морська блокада Ірану.

Як відомо, минулого тижня Іран заявив, що веде переговори з Оманом щодо того, як знову відкрити Ормузьку протоку.

Нагадаємо, США та Іран досягли домовленості про продовження 60-денного перемир’я. Термін меморандуму про взаєморозуміння, який передбачав режим припинення вогню, спливає у понеділок, 17 серпня. Наразі не було офіційних підтверджень угоди від Вашингтона чи Тегерана.

Джерело: Fox News