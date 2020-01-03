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На Киевщине сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры заподозрили в реализации наркотиков, фото: needpix
На Киевщине сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры заподозрили в реализации наркотиковhttps://racurs.ua/n131612-na-kievschine-sotrudnicu-kancelyarii-genprokuratury-zapodozrili-v-realizacii-narkotikov.htmlРакурс
Реализацию наркотиков могла осуществлять сотрудница канцелярии Генеральной прокуратуры в Киевской области.
Ее подозревают в сбыте наркотического средства — метадона. В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили подробности.
По месту жительства женщины в поселке Бородянка представители правоохранительных структур обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона. Благодаря бдительности местных жителей, как отмечается в сообщении, противоправную деятельность удалось прекратить. Граждане сообщали в полицию о возможных фактах нарушения законодательства.
Известно, что задержанная никогда не была прокурором. В Офис генпрокурора с ГПУ ее не перевели.
Со 2 января в Украине начал действовать Офис генпрокурора. Он пришел на смену ликвидированной Генеральной прокуратуре.
Напомним, в декабре прокуратура сообщила о подозрении мэру Коростышева. По словам правоохранителей, деятельность чиновника привела к растрате средств бюджета города, которые выделили на строительство автомобильных дорог.
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