На Киевщине сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры заподозрили в реализации наркотиков, фото: needpix

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Ракурс

Реализацию наркотиков могла осуществлять сотрудница канцелярии Генеральной прокуратуры в Киевской области.

Ее подозревают в сбыте наркотического средства — метадона. В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили подробности.

По месту жительства женщины в поселке Бородянка представители правоохранительных структур обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона. Благодаря бдительности местных жителей, как отмечается в сообщении, противоправную деятельность удалось прекратить. Граждане сообщали в полицию о возможных фактах нарушения законодательства.

Известно, что задержанная никогда не была прокурором. В Офис генпрокурора с ГПУ ее не перевели.

Со 2 января в Украине начал действовать Офис генпрокурора. Он пришел на смену ликвидированной Генеральной прокуратуре.

Напомним, в декабре прокуратура сообщила о подозрении мэру Коростышева. По словам правоохранителей, деятельность чиновника привела к растрате средств бюджета города, которые выделили на строительство автомобильных дорог.