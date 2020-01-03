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На Київщині працівницю канцелярії Генпрокуратури запідозрили у реалізації наркотиків, фото: needpix
На Київщині працівницю канцелярії Генпрокуратури запідозрили у реалізації наркотиківhttps://racurs.ua/ua/n131612-na-kyyivschyni-pracivnycu-kancelyariyi-genprokuratury-zapidozryly-u-realizaciyi-narkotykiv.htmlРакурс
Продаж наркотиків могла здійснювати співробітниця канцелярії Генеральної прокуратури у Київській області.
Її підозрюють у збуті наркотичного засобу — метадону. В прес-службі Офісу генпрокурора повідомили подробиці.
За місцем проживання жінки у селищі Бородянка представники правоохоронних структур виявили та вилучили 30 таблеток метадону. Завдяки пильності місцевих мешканців, як зазначається у повідомленні, протиправну діяльність вдалося припинити. Громадяни повідомляли у поліцію про можливі факти порушення законодавства.
Відомо, що затримана ніколи не була прокурором. В Офіс генпрокурора з ГПУ її не перевели.
З 2 січня в Україні почав діяти Офіс генпрокурора. Він прийшов на зміну ліквідованій Генеральній прокуратурі.
Нагадаємо, у грудні прокуратура повідомила про підозру меру Коростишева. За словами правоохоронців, діяльність посадовця призвела до розтрати коштів бюджету міста, які виділили на будівництво автомобільних доріг.
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