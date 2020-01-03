В Украине открыли дело из-за обмеления Шацких озер на Волыни, фото: википедия

https://racurs.ua/n131611-v-ukraine-otkryli-delo-iz-za-obmeleniya-shackih-ozer.html

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Обмеления Шацких озер на Волыни расследуют правоохранители.

Дело находится на особом контроле руководства региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура намерена установить факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти в регионе. Игнорирование чиновниками норм законодательства могло вызвать резкое падение уровня воды в Шацких озерах. Среди них — самое большое озеро Украины Свитязь.

Некоторые предприятия построили неподалеку искусственные водоемы. Один из объектов создан на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих разрешений. Предприятие осуществляет водозабор для полива саженцев голубики, которую высадили на площади более 150 га.

Государственная экологическая инспекция в Волынской области не оценила возможное воздействие на экосистему. Представители органа не провели соответствующих действий.

Ранее прокуратура провела обыски в горсовете Днепра. Они были организованы из-за вероятных нарушений во время капитального ремонта Центрального моста.