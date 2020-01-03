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В Україні відкрили справу через обміління Шацьких озер на Волині, фото: вікіпедія

В Україні відкрили справу через обміління Шацьких озер

3 січ 2020, 19:59
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Обміління Шацьких озер на Волині розслідуватимуть правоохоронці.

Справа перебуває на особливому контролі керівництва регіональної прокуратури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прокуратура має намір встановити факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади в регіоні. Порушення чиновниками могло спричинити різке падіння рівня води в Шацьких озерах. Серед них — найбільше озеро України Світязь.

Деякі підприємства побудували неподалік штучні водойми. Один з об'єктів створено на орендованій території площею 230 га без відповідних дозволів. Підприємство здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини, яку висаджено на площі понад 150 га.

Державна екологічна інспекція у Волинській області не оцінила ймовірний вплив на екосистему. Представники органу не провели відповідних дій.

Раніше прокуратура влаштувала обшуки в міськраді Дніпра. Вони були організовані через ймовірні порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.

Джерело: Ракурс


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