«Російська справа»: влада США представила чергові документи про втручання Москви у вибори, фото: hanscom air force

https://racurs.ua/ua/n131610-rosiyska-sprava-vlada-ssha-predstavyla-chergovi-dokumenty-pro-ymovirne-vtruchannya-moskvy.html

Ракурс

Нові докази щодо можливого втручання Російської Федерації у президентські вибори 2016 року продемонстровано міністерством юстиції США.

Розслідування протягом двох років вів спецпрокурор Роберт Мюллер. Телеканал CNN і сайт BuzzFeed опублікували документ на 356 сторінках.

В них вказано інформацію про зустріч Дональда Трампа-молодшого, сина американського президента, з російською юристкою Наталією Весельницькою. Вони бачились у готелі Trump Tower в Нью-Йорку в червні 2016 року. Іраклій Кавеладзе, менеджер російського будівельного холдингу Crocus Group, свідчив про цю зустріч.

В повідомленні йдеться про передачу даних щодо суперниці майбутнього президента США Дональда Трампа на виборах Гілларі Клінтон. Метою зустрічі могло бути обговорення можливої публікації негативної інформації про лідера Демократичної партії. У записах є свідчення і про інші переговори з оточенням президента США.

Росію підозрюють у втручанні у американські вибори в 2016 році. Москва могла допомогти знайти компромат на Клінтон, що вплинуло на результат голосування.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія організувала історію з втручанням України у вибори США, щоб виправдати себе.