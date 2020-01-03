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«Российское дело»: власти США представили очередные документы о возможном вмешательстве Москвы в выборы, фото: hanscom air force

«Российское дело»: власти США представили очередные документы о вероятном вмешательстве Москвы в выборы

3 янв 2020, 19:07
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Новые доказательства возможного вмешательства Российской Федерации в президентские выборы 2016 года продемонстрировало министерство юстиции США.

Расследование два года вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Телеканал CNN и сайт BuzzFeed опубликовали документ на 356 страницах.

В нем указана информация о встрече Дональда Трампа-младшего, сына американского президента, с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Они виделись в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Ираклий Кавеладзе, менеджер российского строительного холдинга Crocus Group, свидетельствовал об этой встрече.

В сообщении говорится о передаче данных о сопернице будущего президента США Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Целью встречи могло быть обсуждение возможной публикации негативной информации о лидере Демократической партии. В записях есть свидетельства и о других переговорах с окружением президента США.

Россию подозревают во вмешательстве в американские выборы, которые состоялись в 2016 году. Москва могла помочь найти компромат на Клинтон, что повлияло на результат голосования.

Ранее СМИ сообщили, что Россия организовала историю с вмешательством Украины в выборы США, чтобы оправдать себя.


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