Комитет избирателей Украины назвал любимые страны нардепов, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131609-komitet-izbirateley-ukrainy-nazval-lubimye-strany-nardepov.html

Ракурс

Комитет избирателей Украины проанализировал пожелания представителей депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами.

Украинские народные депутаты чаще всего хотят поработать в Объединенных Арабских Эмиратах, Монако, Японии и Кубе. Об этом сообщили в Facebook авторы исследования.

США, Канада и Великобритания также названы популярным направлением. В списке есть Польша, Германия, Швейцария, Литва, Италия, Израиль и Франция.

Эксперты отмечают, что в группу межпарламентских связей с США входят 176 народных депутатов, Канады — 144, Великобритании — 135. Большое количество избранников желает работать в Объединенных Арабских Эмиратах (118) и Японии (117).

Глава КИУ Алексей Кошель рассказал, что практическая польза от таких визитов для государства сомнительна. Он вспомнил о группе межпарламентских связей с Саудовской Аравией, в которую входит 21 депутат. Известно, что у этой страны существует абсолютная монархия во главе с королем, а парламент работает без серьезных полномочий.

Ранее стало известно, что нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич ездил в Африку убивать редких животных. В политсиле эту информацию опровергли.