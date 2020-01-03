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Венесуэла планирует продавать нефть за криптовалюту, фото: pexels
Венесуэла планирует продавать нефть за криптовалютуhttps://racurs.ua/n131608-venesuela-planiruet-prodavat-neft-za-kriptovalutu.htmlРакурс
Венесуэльская нефть будет продаваться на мировом рынке за криптовалюту Petro.
Такие планы у президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета El Nacional.
Глава государства рассказал, что страна уже реализует подобным способом железо и сталь. Алюминий и часть добытого золота также продается за криптовалюту Petro.
Это ответ на экономические санкции США, — заявил Мадуро.
В национальной криптовалюте власти страны уже осуществляет ряд выплат. Пенсионеры и государственные служащие получают соответствующие переводы. Это якобы дало положительный эффект для экономики Венесуэлы.
Криптовалюту Petro запустили в феврале 2018 года. Это было сделано для преодоления финансовой американской блокады.
Ранее майнинг криптовалюты разрешили в Иране. Правительство страны одобрило добычу средств путем сложных математических расчетов.
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