Кот против монахов: в Таиланде дружелюбное животное испытывало терпение буддийского монаха

https://racurs.ua/n131607-kot-protiv-monahov-v-tailande-drujelubnoe-jivotnoe-ispytyvalo-terpenie-buddiyskogo-monaha-video.html

Ракурс

В Таиланде, кот, живущий при монастыре, живо пытался привлечь к себе внимание буддийского монаха во время торжественного чтения молитв на Новый год. Видео демонстрирует, как монах старается не обращать внимание на игривое животное, а затем пытается слегка оттолкнуть кота, однако все эти попытки оказались напрасными. Отметим, что сохранить сосредоточенность и не оказывать сопротивления животному буддийский монах пытался во время молитвенной церемонии, которая длилась пять часов.

Уважение ко всем живым существам является ключевым принципом буддизма, который практикуют около 95% населения Таиланда, пишет Reuters.

Я пытался читать книгу. Но я был больше сосредоточен на коте, — сказал 25-летний монах, использующего монашеское имя Луанг Пи Комкрит Таехакото.

Проделки кота также привлекли внимание старшего монаха, который строго посмотрел в сторону своего соседа. Издание отмечает, что этот кот является постоянным посетителем храма Wat Udomrangsi, расположенного на окраине Бангкока.

По словам автора видео, кошка прыгнула на сцену за 15 мин до полуночи и ушла лишь после отсчета перед Новым годом.

Во многих буддийских храмах Таиланда коты являются «свободными прихожанами». В частности, в Wat Udomrangsi живет по меньшей мере десяток бродячих котов, их ежедневно кормят монахи.

Все они толстые, — резюмировал монах, «пострадавший» от кошачьих выходок.

Напомним, ранее сообщалось, что кот украл лотерейный билет американки с выигрышем 50 тыс. долларов.