Кіт проти монахів: у Таїланді дружелюбна тварина випробовувала терпіння буддійського ченця / Фото: Скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n131607-kit-proty-monahiv-u-tayilandi-drujelubna-tvaryna-vyprobovuvala-terpinnya-buddiyskogo-chencya.html

Ракурс

У Таїланді, кіт, що живе при монастирі, жваво намагався привернути до себе увагу буддійського ченця під час урочистого читання молитов на Новий рік. Відео демонструє, як монах намагається не звертати увагу на грайливу тварину, а потім пробує легенько відштовхнути кота, однак всі ці спроби прогнати пухнастого улюбленця виявилися марними. Зауважимо, зберегти зосередженість й не чинити опору тварині буддійський ченець намагався під час молитовної церемонії, яка тривала п’ять годин.

Повага до всіх живих істот є ключовим принципом буддизму, який практикують близько 95% населення Таїланду, пише Reuters.

Я намагався читати книгу. Але я був більше зосереджений на коті, — сказав 25-річний монах, який використовує чернече ім’я Луанг Пі Комкрит Таехакото.

Витівки кота також привернули увагу старшого ченця, який суворо поглянув у бік свого сусіда. Видання зауважує, що цей кіт є постійним відвідувачем храму Wat Udomrangsi, розташованого на околиці Бангкоку.

За словами автора відео, кішка стрибнула на сцену за 15 хв до півночі і пішла лише після відліку перед Новим роком.

В багатьох буддійських храмах Таїланду коти є «вільними прихожанами». Зокрема, у Wat Udomrangsi мешкає щонайменше десяток бродячих котів, яких щодня годують ченці.

Всі вони товсті, — додав монах, який «постраждав» від котячих витівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіт вкрав лотерейний білет американки з виграшем 50 тис. доларів.