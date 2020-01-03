Безхатько використав фітнес-клуби як житло и відсудив понад 140 тис. руб, фото: Garry Knight- flickr

https://racurs.ua/ua/n131606-bezhatko-vykorystovuvav-fitnes-kluby-yak-jytlo-i-vidsudyv-ponad-140-tys-rub.html

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У Москві безхатько використовував мережу фітнес-клубів Parislife як житло, щоб перезимувати.

Він виграв суд і отримав понад 140 тис. руб. Про це повідомляє Legal.report.

У 2017 році позивач купив цілодобову карту в Parislife за 11,1 тис. руб. Вона була розрахована на рік. Також чоловік орендував шафу в одному з фітнес-клубів мережі.

Громадянин вказав у позові, що домовився з адміністрацією клубу про індивідуальні заняття в порожніх залах вночі. Він користувався послугами фітнес-центру кілька місяців, але інші відвідувачі були незадоволені його присутністю. У червні 2018 року Parislife заблокував карту клієнта і відкрив шафу.

Безхатько заявив, що в шафці зберігав майно. Вартість речей, за його словами, становила десятки тисяч рублів. У фітнес-клубі слова клієнта не підтвердили, заявили, що в шафці знаходилось сміття.

У листопаді 2018 року чоловік знову придбав інший абонемент фітнес-клубу тієї ж мережі Parislife. Після двох відвідувань його карту клієнта анулювали. Як стверджував позивач, він знову залишився без майна.

Суд визнав, що адміністрація порушила права позивача, розірвавши в односторонньому порядку договір. У постанові клуби зобов’язали виплатити 110 тис. руб. (вартість абонементів і пеня) і 30 тис. руб. (моральний збиток).