Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131605-pogoda-v-ukrayini-na-4-sichnya-gidrometcentr-sprognozuvav-doschi-ta-mokryy-snig-karta.html

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Погода в Україні 4 січня очікується з дощем та мокрим снігом, опади очікуються у західних регіонах.

Температура повітря вночі від 0° до 5° морозу, а вдень 1−6° вище за Цельсієм. Вітер в Україні південно-західний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 4 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі 2−4° морозу, а вдень від 2−4° вище нуля.

У Львові завтра вночі без істотних опадів, а вдень дощ із мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, вдень від 2−4° тепла.

В Одесі у суботу сонце та хмарність. Вночі температура повітря 1−3° морозу, вдень 3−5° тепла.

У Дніпрі завтра очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря 2−4° нижче нуля, а вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові в суботу істотних опадів не обіцяють. Вночі температура повітря 1−3° морозу, вдень 2−4° тепла.

У Карпатах 4 січня обіцяють мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від 2° морозу до 5° морозу, вдень від 1−4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, 4 січня погода в Україні прогнозувалася без істотних опадів, обіцяли, що сонце все ж виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі 2−5° морозу, а вдень 1−7° вище за Цельсієм.