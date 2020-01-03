Українець після вживання консерви зі свинини помер від ботулізму, фото: pxhere

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Ботулізм став причиною смерті 59-річного українця.

Він помер після вживання консерви зі свинини домашнього приготування. Про це повідомляє у Facebook Центр громадського здоров’я.

Хворий мав важкий перебіг захворювання. Введення сироватки не допомогло, а проведення трьох операцій стан пацієнта не покращили. Громадянин помер 30 грудня 2019 року. Обставини трагедії з’ясовують.

Експерти попереджають про наслідки вживання неякісних товарів. За словами медиків, слід ретельно перевіряти продукцію, яка вироблена з копченої, солоної, в’яленої та консервованої риби. М’ясні та грибні консерви домашнього виробництва також можуть бути небезпечними.

Лікарі розповідають, що симптоми ботулізму з’являються поступово. Цей стан характеризується відсутністю різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору — двоїння предметів, важкість читання.

Нагадаємо, у жовтні було зафіксовано спалах ботулізму в Київській області. Жертва заразилась під час вживання в їжу в’яленої риби.