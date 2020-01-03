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Трамп про ліквідацію Сулеймані: Його треба було прибрати багато років тому
Трамп про ліквідацію Сулеймані: Його треба було прибрати багато років томуhttps://racurs.ua/ua/n131603-tramp-pro-likvidaciu-suleymani-yogo-treba-bulo-prybraty-bagato-rokiv-tomu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп, який напередодні віддав наказ ліквідувати іранського генерала, командувача «Силами аль-Кудс» в складі Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, 3 січня прокоментував своє рішення. На думку американського лідера, архітектора низки військових операцій Ірану, зокрема й проти військових США, варто було ліквідувати ще багато років тому.
Також Трамп поклав на Сулеймані відповідальність за вбивство або поранення тисяч американців впродовж тривалого періоду часу.
Сулеймані мав намір вбити ще багатьох… але був спійманий! Він безпосередньо і опосередковано відповідає за смерть мільйонів людей, включаючи недавню велику кількість протестувальників, вбитих в Ірані, — пише Трамп у Твіттер.
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