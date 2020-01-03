Трамп про ліквідацію Сулеймані: Його треба було прибрати багато років тому

https://racurs.ua/ua/n131603-tramp-pro-likvidaciu-suleymani-yogo-treba-bulo-prybraty-bagato-rokiv-tomu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп, який напередодні віддав наказ ліквідувати іранського генерала, командувача «Силами аль-Кудс» в складі Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, 3 січня прокоментував своє рішення. На думку американського лідера, архітектора низки військових операцій Ірану, зокрема й проти військових США, варто було ліквідувати ще багато років тому.

Також Трамп поклав на Сулеймані відповідальність за вбивство або поранення тисяч американців впродовж тривалого періоду часу.