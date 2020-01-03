Вбивство Сулеймані: в Тегерані масовий протест, люди палять прапори США та Ізраїлю

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Вбивство Касема Сулеймані у Багдаді, який командував в іранській армії «Силами аль-Кудс», викликало хвилю масових протестів проти «злочинів США» у Тегерані та інших містах країни. Влада Ірану заявила, що на «злочинців, котрі вбили Сулеймані, чекає сувора помста».

Жителі Тегерану, які вийшли на мітинг, наспівують «Смерть Америці» та тримають плакати загиблого командира. Демонстранти заповнили вулиці на кілька кварталів у центрі столиці Ірану після п’ятничної молитви, пишуть Daily Mail та Аljazeera.

Державне інформагентство Ірану IRNA повідомило, що подібні демонстрації тривають у містах Арак, Бойнурд, Хамедан, Хормозган, Санандай, Семнан, Шираз і Язд.

Люди з усіх верств суспільства провели ходи в іранській столиці Тегерані та інших містах країни для засудження вбивства генерала Сулеймані. Демонстранти скандували «Смерть Америці!», «Смерть Ізраїлю», спалили американські прапори. Крім того, демонстранти закликали владу країни дати нищівну відповідь США, — пише IRNA.

Окрім цього, за повідомленнями ЗМІ в Ірані засідає Рада національної безпеки. Тегеран скликав на 3 січня надзвичайне засідання Національної ради безпеки після американського авіаудару по провіднику іранських спецпідрозділів і голові іракської міліції.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 3 січня, ВПС США випустили чотири ракети по вантажному терміналу аеропорту Багдада, що викликало займання двох автомобілів. У цих авто перебували члени ополчення «Аль-Хашд аш-Шааб» і Касем Сулеймані.

Пізніше стало відомо, що Сулеймані знищили за особистим розпорядженням президента США Дональда Трампа. Міністерство оборони США опублікувало заяву про те, що операція була проведена в рамках «рішучих оборонних дій, спрямованих на захист американського персоналу за кордоном», з метою стримати «плани майбутніх атак з боку Ірану».