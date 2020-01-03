Убийство Сулеймани: в Тегеране массовый протест, люди сжигают флаги США и Израиля

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Убийство Касема Сулеймани в Багдаде, командовавшего в иранской армии «Силами аль-Кудс», вызвало волну массовых протестов против «преступлений США» в Тегеране и других городах страны. Власти Ирана заявили, что на «преступников, убивших Сулеймани, ждет суровая месть».

Жители Тегерана, которые вышли на митинг, напевают «Смерть Америке» и держат плакаты погибшего командира. Демонстранты заполнили улицы нескольких кварталов в центре столицы Ирана после пятничной молитвы, пишут Daily Mail и Аljazeera.

Государственное информагентство Ирана IRNA сообщило, что подобные демонстрации продолжаются в городах Арак, Бойнурд, Хамедан, Хормозган, Санандай, Семнан, Шираз и Язд.

Люди со всех слоев общества провели шествия в иранской столице Тегеране и других городах страны для осуждения убийства генерала Сулеймани. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», «Смерть Израилю», сожгли американские флаги. Кроме того, демонстранты призвали властей страны дать сокрушительный ответ США, — пишет IRNA.

Кроме этого, по сообщениям СМИ, в Иране заседает Совет национальной безопасности. Тегеран созвал на 3 января чрезвычайное заседание Национального совета безопасности после американского авиаудара, в котором погиб глава иранских спецподразделений и руководитель иракской милиции.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, ВВС США выпустили четыре ракеты по грузовому терминалу аэропорта Багдада, что вызвало возгорание двух автомобилей. В этих авто находились члены ополчения «Аль-Хашд аш-Шааб» и Касем Сулеймани.

Позже стало известно, что Сулеймани уничтожили по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Министерство обороны США опубликовало заявление о том, что операция была проведена в рамках «решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом», с целью сдержать «планы будущих атак со стороны Ирана».