Премьер Израиля прокомментировал убийство иранского генерала. Фото: Kp.ru

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Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сделал заявление по поводу ликвидации Военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими Силами «аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

По словам главы израильского правительства, США имеют право себя защищать. Нетаньяху уверен, что Сулеймани ответственен за гибель ни в чем не повинных граждан Соединенных Штатов. Об этом 3 января сообщают «Новости Израиля».

Трамп заслуживает нашу благодарность, и мы поддерживаем Соединенные Штаты, — заявил Нетаниягу.

Одновременно президент Ирака Бархам Салех осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб генерал Сулеймани. Глава государства призвал все стороны к разумной поведения.

Осуждаем это нападение на военных командиров, принадлежащих к иракским военным институтом, у которого несомненно будут последствия и влияние на безопасность Ирака и региона, — заявил Салех.

Напомним, 3 января военные США по приказу президента Дональда Трампа провели атаку в аэропорту Багадада и убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями в защиту американских служащих». Впоследствии Госдеп Соединенных Штатов Америки призвал американских граждан в Ираке «немедленно покинуть страну после роста напряженности в регионе.

Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал операцию Пентагона, а спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трамп не советовался с Конгрессом перед тем, как отдать приказ ликвидировать Сулеймани.