Джо Байден раскритиковал Трампа за убийство иранского генерала. Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/n131593-bayden-raskritikoval-trampa-za-ubiystvo-iranskogo-generala-suleymani.html

Ракурс

Джо Байден, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки и соперник Трампа на президентских выборах в 2020 году, раскритиковал операцию Пентагона, во время которой в Багдаде был убит иранский генерал Кассем Сулеймани.

По его словам, президент Дональд Трамп «просто бросил динамит в ящик с порохом». Байден предупредил, что действия Пентагона будут иметь обратный эффект. Об этом 3 января он сообщил на собственной странице в Twitter.

Президент Трамп … должен объяснить американскому народу как он обеспечит безопасность наших войск и персонала посольств, наших людей … и наших партнеров в регионе и за его пределами… Иран точно даст ответ на это, — говорится в заявлении Байдена.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко осудила решение Трампа ликвидировать Сулеймани. Политик заявила, что Трамп не советовался с Конгрессом перед тем, как отдать приказ ликвидировать Сулеймани, и выступила с требованием «немедленно уведомить» конгрессменов о подробностях операции. Действия главы США она назвала «провокационными и несоответствующими».

Сегодняшний удар рискует спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия. Америка и мир не могут позволить напряжению вырасти до точки невозврата, — цитирует DW чиновницу.

Напомним, 3 января военные США по приказу президента Дональда Трампа провели атаку в аэропорту Багадада и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Этого человека называли одним из самых влиятельных в Иране — он руководил военными операциями страны на Ближнем Востоке. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями в защиту американских служащих». Впоследствии Госдеп Соединенных Штатов Америки призвал американских граждан в Ираке «немедленно покинуть страну» после роста напряженности в регионе.