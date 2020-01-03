Джо Байден розкритикував Трампа за вбивство іранського генерала. Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n131593-bayden-rozkrytykuvav-trampa-za-vbyvstvo-iranskogo-generala-suleymani.html

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Джо Байден, колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки та суперник Трампа на президентських виборах у 2020році, розкритикував операцію Пентагону, під час якої у Багдаді був убитий іранський генерал Кассем Сулеймані.

За його словами, президент Дональд Трамп «просто кинув динаміт у ящик з порохом». Байден попередив, що дії Пентагону матимуть зворотний ефекти. Про це він 3 січня повідомив на власній сторінці у Twitter.

Президент Трамп … повинен пояснити американському народу як він забезпечить безпеку наших військ і персоналу посольств, наших людей … і наших партнерів у регіоні і за його межами… Іран точно дасть відповідь на це, — йдеться в заяві Байдена.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі різко засудила рішення Трампа ліквідувати Сулеймані. Політик заявила, що Трамп не радився з Конгресом перед тим, як віддати наказ ліквідувати Сулеймані, та виступила з вимогою «негайно поінформувати» конгресменів про подробиці операції. Дії глави США вона назвала «провокативними та невідповідними».

Сьогоднішній удар ризикує спровокувати подальшу небезпечну ескалацію насильства. Америка та світ не можуть дозволити напруженню зрости до точки неповернення, — цитує DW чиновницю.

Нагадаємо, 3 січня військові США за наказом президента Дональда Трампа провела атаку в аеропорту Багадада і вбила іранського генерала Касема Сулеймані. Цю людину називали однією з найвпливовіших в Ірані — він керував воєнними операціями країни на Близькому Сході. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців». Згодом Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав американських громадян в Іраку «негайно покинути країну» після зростання напруженості в регіоні.