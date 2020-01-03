Грип забрав життя чоловіка в Україні: лабораторія назвала тип смертельного вірусу

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Грип забрав життя чоловіка в Україні, який захворів на вірусну інфекцію напередодні Нового року — 20 грудня. За даними Центру громадського здоров’я, чоловік помер від ускладнень грипу.

Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу, А встановлено лабораторно, — йдеться у повідомленні Центру.

Лікарі проводили реанімаційні заходи, однак 31 грудня хворий помер. Загалом з початку епідеміологічного сезону було госпіталізовано понад 53 тис. осіб, переважна більшість з яких — 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано понад 227 тис. осіб.

Також у Центрі громадського здоров’я нагадали, що найкраща профілактика грипу — щорічна вакцинація, яка зменшує ймовірність захворіти та мати серйозні ускладнення.

Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. Симптомами грипу є раптовий початок хвороби, ломота у м’язах та суглобах, головний біль, підвищення температури тіла до 38 °C, біль у горлі, кашель, в окремих випадках — блювота і діарея.

Заразитися вірусом грипу можна повітряно-краплинним шляхом, внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).