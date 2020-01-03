Справа Шеремета: підозрювану Кузьменко вночі провели шляхом убивць журналіста, скнішот відео

https://racurs.ua/ua/n131591-sprava-sheremeta-pidozruvanu-kuzmenko-vnochi-provely-shlyahom-ubyvc-jurnalista-video.html

Ракурс

У ніч з 2 на 3 січня в Києві відбувся слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці провели його на вулицях Івана Франка та В’ячеслава Липинського за участі підозрюваної Юлії Кузьменко.

Разом із неї по шляху, яким нібито йшли ймовірні убивці Шеремета влітку 2016 року, пройшли правоохоронці та криміналісти. Відео слідчого експерименту оприлюднило «Радіо Свобода».

Адвокат підозрюваної Кузьменко Владислав Добош та власник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм згодом заявили, що поліцейські проводили експеримент з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Добош заявив, що подасть клопотання про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено двоє осіб, а експеримент відбувся тільки за участі його клієнтки. Він розповів, що слідчий під час експерименту мав намір перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яка зображена у відеоматеріалах слідчих.

Адвокат раніше заявляв, що про проведення слідчих дій йому повідомили тільки за годину до самого експерименту.

Слідство вважає, що іншою людиною, яка, ймовірно, присутня на відео і причетна до вбивства, є Андрій Антоненко. Він вчора відмовився від участі в слідчому експерименті. Причиною такого рішення стало те, що один з трьох адвокатів отримав інформацію про проведення експерименту за годину до його початку, а інший взагалі не отримав жодних повідомлень станом на 20.00 2 січня.