Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко ночью провели путем убийц журналиста, скриншот видео

https://racurs.ua/n131591-delo-sheremeta-podozrevaemuu-kuzmenko-nochu-proveli-putem-ubiyc-jurnalista-video.html

Ракурс

В ночь со 2 на 3 января в Киеве состоялся следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Правоохранители провели его на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.

Вместе с ней по пути, которым якобы шли вероятные убийцы Шеремета летом 2016 года, прошли правоохранители и криминалисты. Видео следственного эксперимента обнародовало «Радио Свобода».

Адвокат подозреваемой Владислав Добош и владелец юридической компании «Миллер» Маси Найем впоследствии заявили, что полицейские проводили эксперимент с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

Добош заявил, что подаст ходатайство о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображены два человека, а эксперимент состоялся только при участии его клиентки. Он рассказал, что следователь во время эксперимента намеревался проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая изображена в видеоматериалах следователей.

Адвокат ранее заявлял, что о проведении следственных действий ему сообщили только за час до самого эксперимента.

Следствие считает, что другим человеком, который, вероятно, присутствует на видео и причастен к убийству, является Андрей Антоненко. Он вчера отказался от участия в следственном эксперименте. Причиной такого решения стало то, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента за час до начала процедуры, а другой вообще не получил никаких сообщений по состоянию на 20.00 2 января.