Владимира Зеленского попросят увеличить количество следователей по делам Майдана. Фото: Фокус

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Ирина Венедиктова, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований, в ближайшем будущем подаст на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.

Временный глава Бюро предложит руководству страны увеличить количество следователей, которые будут расследовать дела об убийствах на Майдане Независимости в 2014 году. Об этом она Венедиктова заявила в видеообращении, которое обнародовала пресс-служба ГБР в YouTube.

В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет подана новая структура Бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличения количества следователей, которые будут расследовать эти производства, — отметила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, сейчас делами Майдана занимается отдельное подразделение, которое насчитывает 25 человек. В Бюро уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2 тыс. 897 эпизодов преступной деятельности. Ряд уголовных производств касается силовиков и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса.

Напомним, Государственное бюро расследований назначило Александра Буряка руководителем отдела по расследованию «дел Майдана». Ранее он занимал должность заместителя руководителя Бюро и отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.