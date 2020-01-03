Володимира Зеленського попросять збільшити кількість слідчих у справах Майдану. Фото: Фокус

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Ірина Венедіктова, тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань, у найближчому майбутньому подасть на розгляд президенту Володимиру Зеленському нову структуру ДБР.

Тимчасовий очільник Бюро запропонує керівництву країни збільшити кількість слідчих, які розслідуватимуть справи про вбивства на Майдані Незалежності в 2014 році. Про це вона Венедіктова заявила у відеозверненні, яке оприлюднила прес-служба ДБР в YouTube.

Найближчим часом мною на розгляд президента України буде подано нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління по справах Майдану та збільшення кількості слідчих, котрі розслідуватимуть ці провадження, — зазначила Венедіктова.

За словами Венедіктової, наразі справами Майдану займається окремий підрозділ, який налічує 25 осіб. До Бюро вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Вони містять 2 тис. 897 епізодів злочинної діяльності. Низка кримінальних проваджень стосується силовиків та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань призначило Олександра Буряка керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Раніше він обіймав посаду заступника керівника Бюро й відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.