На убивство генерала Сулеймані відреагували ціни на нафту, фото — "Дело"

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На убивство іранського генерала Кассема Сулеймані відреагували світові ціни на нафту. Марка Brent уранці 3 січня подорожчала на 3,06%, а вартість нафти WTI — на 2,75%. Це сталося після інформації про вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада.

Відповідно до даних біржевих торгів, Brent коштував 68,28 дол. за барель, а WTI — 62,87 дол. Згодом Brent ще подорожчала, до рівня 68,42 дол.

Нафта почала дорожчати ще наприкінці минулого року. 27 грудня ціни досягли максимуму трьох місяців. Приводом до зростання стали дані про рекордне зростання споживчих витрат в США.

У 2019 році марка Brent подорожчала майже 25%, WTI — на 35%. Цьому сприяли дії ОПЕК+ та Росії, які були спрямовані на скорочення нафтовидобутку.

Нагадаємо, що Сулеймані був убитий за вказівкою президента США Трампа в п’ятницю, 3 січня, під час операції, здійсненої вертольотами США поблизу аеропорту в Багдаді. Під час операції загинули 10 осіб, в тому числі заступник генерального секретаря «Хезболли» Наїм Касим та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. Загиблі виїжджали на двох автомобілях з аеропорту Багдада.:

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані. Іран пообіцяв помститися за атаку.