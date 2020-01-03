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Ракурс
На убивство генерала Сулеймані відреагували ціни на нафту, фото — "Дело"

На убивство генерала Сулеймані відреагували ціни на нафту (ІНФОГРАФІКА)

3 січ 2020, 12:35
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На убивство іранського генерала Кассема Сулеймані відреагували світові ціни на нафту. Марка Brent уранці 3 січня подорожчала на 3,06%, а вартість нафти WTI — на 2,75%. Це сталося після інформації про вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада.

Відповідно до даних біржевих торгів, Brent коштував 68,28 дол. за барель, а WTI — 62,87 дол. Згодом Brent ще подорожчала, до рівня 68,42 дол.

Ціни на нафту, фото — Investing

Ціни на нафту, фото — Investing

Нафта почала дорожчати ще наприкінці минулого року. 27 грудня ціни досягли максимуму трьох місяців. Приводом до зростання стали дані про рекордне зростання споживчих витрат в США.

У 2019 році марка Brent подорожчала майже 25%, WTI — на 35%. Цьому сприяли дії ОПЕК+ та Росії, які були спрямовані на скорочення нафтовидобутку.

Нагадаємо, що Сулеймані був убитий за вказівкою президента США Трампа в п’ятницю, 3 січня, під час операції, здійсненої вертольотами США поблизу аеропорту в Багдаді. Під час операції загинули 10 осіб, в тому числі заступник генерального секретаря «Хезболли» Наїм Касим та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. Загиблі виїжджали на двох автомобілях з аеропорту Багдада.:

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані. Іран пообіцяв помститися за атаку.

Джерело: Ракурс


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