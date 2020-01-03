На убийство генерала Сулеймани отреагировали цены на нефть, фото — "Дело"

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На убийство иранского генерала Кассема Сулеймани отреагировали мировые цены на нефть. Марка Brent утром 3 января подорожала на 3,06%, а стоимость нефти WTI — на 2,75%. Это произошло после информации об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Согласно данным биржевых торгов, Brent стоил 68,28 долл. за баррель, а WTI — 62,87 долл. Впоследствии Brent еще подорожала до уровня 68,42 долл.

Нефть начала дорожать еще в конце прошлого года. 27 декабря цены достигли максимума трех месяцев. Поводом для роста стали данные о рекордном росте потребительских расходов в США.

В 2019 году марка Brent подорожала почти на 25%, WTI — на 35%. Этому способствовали действия ОПЭК+ и России, направленные на сокращение нефтедобычи.

Напомним, что Сулеймани был убит по указанию президента США Трампа в пятницу, 3 января, во время операции, проведенной вертолетами США вблизи аэропорта в Багдаде. Во время операции погибли 10 человек, в том числе заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касим и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани. Иран пообещал отомстить за атаку.