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ДБР призначило керівника відділу з розслідування «справ Майдану». Фото: Еспресо

У ДБР повідомили, хто очолив відділ з розслідування «справ Майдану» (ФОТО)

2 січ 2020, 21:13
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Державне бюро розслідувань призначило Олександра Буряка керівником відділу з розслідування «справ Майдану».

Буряк обіймає посаду заступника керівника Бюро. У відомстві він раніше відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням. Про це 2 січня повідомила прес-служба ДБР у Facebook.

Очільник відділу заявив, що завершення розслідування справ про розстріл Майдану «одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань».

Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені, — заявив Буряк.

Олександр Буряк призначений керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Фото: ДБР

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що розстріл Майдану розслідуватиме новий заступник в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який досі працює адвокатом у фірмі Aver Lex, яка захищає у судах інтереси колишнього президента України Віктора Януковича. Офіційно заступники нового в.о. директора ДБР Ірини Венедиктової поки що не призначені, проте, вони вже негласно приймають справи.

Джерело: Ракурс


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