ГБР назначило руководителя отдела по расследованию «дел Майдана». Фото: Еспресо

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Государственное бюро расследований назначило Александра Буряка руководителем отдела по расследованию «дел Майдана».

Буряк занимает должность заместителя руководителя Бюро. В ведомстве он раньше отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Руководитель отдела заявил, что завершение расследования дел о расстреле Майдана «одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований».

Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне, — заявил Буряк.

Напомним, СМИ сообщали, что расстрел Майдана будет расследовать новый заместитель и. о. директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который до сих пор работает адвокатом в фирме Aver Lex, которая защищает в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официально заместители нового и. о. директора ГБР Ирины Венедиктовой пока не назначены, однако, они уже негласно принимают дела.