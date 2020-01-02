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ГБР назначило руководителя отдела по расследованию «дел Майдана». Фото: Еспресо

В ГБР сообщили, кто возглавил отдел по расследованию «дел Майдана» (ФОТО)

2 янв 2020, 21:13
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Государственное бюро расследований назначило Александра Буряка руководителем отдела по расследованию «дел Майдана».

Буряк занимает должность заместителя руководителя Бюро. В ведомстве он раньше отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Руководитель отдела заявил, что завершение расследования дел о расстреле Майдана «одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований».

Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне, — заявил Буряк.

Александр Буряк назначен руководителем отдела по расследованию «дел Майдана». Фото: ГБР

Напомним, СМИ сообщали, что расстрел Майдана будет расследовать новый заместитель и. о. директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который до сих пор работает адвокатом в фирме Aver Lex, которая защищает в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официально заместители нового и. о. директора ГБР Ирины Венедиктовой пока не назначены, однако, они уже негласно принимают дела.

Источник: Ракурс


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